เปิดความลับ การเคลื่อนไหวของ “มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี” ผู้ครอบครองแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินี

เปิดความลับ การเคลื่อนไหวของ “มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี” ผู้ครอบครองแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินี ซึ่งกำลังจะจำต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ เมื่อมีนัดจำต้องฟาดปากกับมวยเลือดเดือดสายเลือดประเทศฝรั่งเศส-แอลจีเรีย เพื่อชิงพื้นที่ในแรงกิงไต่อันดับเป็นผู้ท้าแข่งแถวหน้าที่จะคว้าตั๋วชิงชนะเลิศโลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับ “รถถัง จิตรเมืองความยินดี” ในอนาคต

โดยในศึก ONE: FULL BLAST II ซึ่งจะกระจายเสียงเทปการแข่งขันชิงชัยในวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.นี้ มงคลเพชร รวมทั้ง อีเลียส ในฐานะคู่เอกของรายการ ถ้าหากพวกเราพิจารณาถึงส่วนประกอบรอบด้านซึ่งอาจมีผลต่อการแข่งขันชิงชัยแล้ว ทำให้พวกเรามองเห็น 4 ข้อเด่นของนายทัพจากค่ายเพชรยินดีฯ รายนี้ที่บางทีอาจส่งให้เขาเบียดแรงแทน อีเลียส ดังที่ตั้งมั่นไว้

1. ครอบครองสถิติไม่มีพ่าย

มงคลเพชร อยู่ในตอนขาขึ้น จิตใจกำลังฮึกเหิม เนื่องจากภายหลังจากเปิดฉากศึกในบ้านแห่งศิลปะการต่อสู้ วัน แชมเปียนชิพ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เขาจัดแจงคู่แข่งได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น “อเล็กซี เซเรพิซอส” จากนิวซีแลนด์, “โจเซฟ ลาสิรี” จากอิตาลี แล้วก็ “ซก ที” (กาก้า แป๊ะมีนบุรี) จากกัมพูชา เรียกว่า 3 ไฟต์สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น

2. กำลังใจมาเต็ม

เว้นแต่ฟอร์มการชกใน ONE ที่กำลังเดินทางไปได้สวย มงคลเพชร ยังได้สองกำลังใจสำคัญมันก็คือ เมีย “น้องบุ๋ม-ภัทราพร พันสาระภูมิ” วัย 23 ปี และก็ลูกชายคนแรกของครอบครัว “น้องเก้า เด็กชายกฤษฎา” วัย 8 เดือน ซึ่งกำลังน่ารักน่าชัง และก็ยังพึ่งจะขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเปิดกิจการร้านขายของชำเล็กๆนับว่าตอนนี้มีแต่ว่าเรื่องน่าดีใจรอบข้าง

3. ฝึกกับแชมป์โลก

ตั้งแต่ มงคลเพชร ได้ย้ายมาซบอก ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี ตั้งแต่ปี 2560 ฟอร์มของเขาดียิ่งขึ้นแปลกตา ถึงขนาดได้รางวัลนักมวยคู่ดุเด็ดเผ็ดมันของสนามมวยเวทีช่อง 7 สีในปีนั้น ที่สำคัญ ค่ายเพชรยินดีฯ เชี่ยวชาญการปั้นนักมวยในค่ายขึ้นแท่นแชมป์โลกมาแล้วถึง 3 คน ไม่ว่าจะเป็น แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี”, แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” รวมทั้งอดีตกาลแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต “เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี” ซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าการที่ มงคลเพชร ได้ฝึกฝนร่วมกับนักกีฬาระดับแชมป์ยิ่งทำให้เขาปรับปรุงความสามารถแล้วก็กำเนิดแรงผลักดันให้เขาต้องการเดินรอยตามเพื่อนฝูงร่วมค่าย

4. แชมป์มวยไทยการันตี

นักมวยหนุ่มร้อยเอ็ด มงคลเพชร สั่งสมกระดูกมวยมาตั้งแต่ 10 ขวบ ผ่านพ้นถึงตอนนี้ในวัยใกล้ 23 ปี เขามีประสบการณ์ผ่านสังเวียนมาแล้วกว่า 150 ไฟต์ เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาของบรรดาแฟนหมัดมวยชาวไทย รับประกันความเก่งกล้าด้วยตำแหน่งแชมป์สนามแข่งมวยเวทีลุมพินี รุ่น 130 ป. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่าเท่ากันกับกับแชมป์สุดยอดทีเดียว ยิ่งไปกว่านี้ เขายังเป็นแชมป์มวยไทยมาราธอน รุ่น 140 ป. รวมทั้งเป็นนักมวยคู่ดุดันของสนามแข่งมวยเวทีช่อง 7 สี เมื่อปี 2560 อีกด้วย

ข้อดีทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมา จะผลักดันให้ มงคลเพชร เบียดเข้าไปแทนที่ อีเลียส ปีศาจมูดี ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ซึ่งมี “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เป็นแชมป์โลก ได้หรือไม่? วันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. นี้ แฟนคลับสามารถรับดูได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship รวมทั้ง AIS PLAY เวลา 19.30 น. และก็ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จะกระจายเสียงในเวลา 22.40 น.