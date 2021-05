สุดมั่น! “อาร์จาน บูลลาร์” ลั่นขอเป็นแชมป์โลก MMA คนแรกของอินเดีย

อดีตกาลนักมวยปล้ำโอลิมปิกคนแขก “Singh” อาร์จาน บูลลาร์ ประกาศลั่นตั้งแต่ทีแรกที่ย่างเท้าเข้ามาใน วัน แชมเปียนชิพ ว่าเขาต้องการสิ่งที่แชมป์โลก “แบรนดอน เวรา” มีนั่นเป็น เข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต รวมทั้งช่องทางนั้นก็มาถึงแล้ว เมื่อ อาร์จาน กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้ท้าแข่งในศึก ONE:DANGAL

“คุณทราบว่าผมมาตรงนี้เพื่อเป็นแชมป์โลก ผมปรารถนาสิ่งที่ แบรนดอน เวรา ครองอยู่ เขาได้มันมาที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อชาวฟิลิปีโน ผมก็ปรารถนาที่จะทำแบบนั้นเพื่อประเทศ และก็เพื่อชาวอินเดียด้วยเหมือนกัน”

อาร์จาน เป็นนักสู้มาแทบตลอดชาติ เขาเติบโตที่แคนาดา แม้กระนั้นด้วยเชื้อสายประเทศอินเดียที่มีอยู่เต็มกำลัง ทำให้เขาได้รับการถ่ายทอดความรู้มวยประเทศอินเดียโบราณจากพ่อตั้งแต่เด็ก เขานำความถนัดการปล้ำมาปรับใช้กับการประลอง MMA จนถึงบรรลุผลสำเร็จด้วยการครอบครองแชมป์ระดับประเทศแคนาดาถึง 2 สมัย แล้วก็มีสถิติในระดับอาชีพชนะ 10 แพ้เพียงแค่ครั้งเดียว ซึ่งหนึ่งในความมีชัยนั้นมาจากไฟต์เปิดตัวใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อตุลาคม 2562

แต่ การต่อกรกับผู้ครอบครองบัลลังก์ผู้หนักแน่นไม่ใช้ว่าจะง่าย แบรนดอน เป็นสมัยก่อนชายชายชาตรี ผู้เคยเป็นนักมวยปล้ำในชื่อกองทัพฯ และก็เคยได้รับการเลือกเฟ้นให้ร่วมชิงชัยในกีฬาโอลิมปิก แม้ท้ายที่สุดความฝันของเขาจะสลายเพราะว่าการบาดเจ็บระหว่างคัดเลือกตัว แม้กระนั้นเมื่อเขาผันตัวไปสู่สังเวียน MMA เขาก็สร้างชื่อในหน่วยงานใหญ่ของอเมริกามานานถึง 12 ปีกลายที่จะได้แชมป์โลก ONE 3 ยุคในขณะนี้ โดยยังไม่มีนักกีฬารุ่นเฮฟวีเวตคนไหนใน วัน แชมเปียนชิพ อยู่ต่อกรกับเขาได้เกินยกแรก

ศึกนี้ถ้าหากคนไหนกันแน่จะมีการได้เปรียบเสียเปรียบก็คงจะคือเรื่องของอายุอานาม แบรนดอน นั้นเดี๋ยวนี้อายุ 43 ปี ส่วนอาร์จาน 34 ปี แม้กระนั้นก็มีคำพูดว่า ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด ซึ่งจะใช้กับ แบรนดอน ได้หรือไม่ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ มีคำตอบรออยู่แล้ว หนึ่งคนจะได้สายรัดเอวกลับไปอยู่บ้านในฐานะแชมป์โลก ONE 4 สมัย หรือบางทีอาจจะเป็นแชมป์โลก MMA คนแรกของประเทศอินเดียที่ดึงสายรัดเอวไปถือครอง และก็จะมีผลให้หน้าประวัติศาสตร์ของ วัน แชมเปียนชิพ เปลี่ยนไปโดยทันที

แฟนกีฬาการต่อสู้ติดตามชมศึก ONE: DANGAL ได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play โดยจะถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันชิงชัยในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม64 เวลา 17.00 น. แล้วก็รีรันทางไทยเมืองโทรทัศน์ช่อง 32 เวลา 23.00 น. นอกเหนือจากคู่ของ “แบรนดอน เวรา vs อาร์จาน บูลลาร์” แล้วยังมีการเปิดตัวของซูเปอร์สตาร์มวยไทยอย่าง “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ในฐานะคู่รองของรายการอีกด้วย